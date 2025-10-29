この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。人との出会いは思わぬところで奇跡が起こりますよね。たまたま入ったお店で隣に座った人がのちに結婚相手になることだってあるかもしれません。中でも「職場」は同じ業務にかかわることで親密度が上がる場合もあり、職場での出会いをきっかけに交際が始まったという人はいるのではないでしょうか。