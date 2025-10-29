「漢字は得意」という人に、ぜひ挑戦してもらいたいクイズをご紹介します。意外とつまずいてしまう人が多いので、頭の体操になりますよ。あなたはすぐに正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「工」♡「工程」「工事」「加工」「大工」でした！※答えは複数ある場合があります。「大工」は、家を建てたり、修理をしたりする