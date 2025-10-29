岩手銀行本店や、学生が集う岩手大学の構内――。盛岡市で２８日、再びクマが現れた。人的被害は確認されていないが、連日のようにクマが市街地に出没する危機的状況に、市や警察は対応に追われ、市民の間には不安や動揺が広がった。官庁街の一角に構える岩手銀行本店の地下駐車場で２８日朝、子グマ（体長約１メートル）とみられる１頭が侵入した。朝の通勤者や通学者が行き交う中、現場では大勢の警察官や市職員らが対応に