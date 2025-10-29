¾­´ý¤ÎÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¤¬10·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê23¡Ë¤¬Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢23¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò3¾¡2ÇÔ¤È¤·²¦ºÂÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤¬»Ø¤·¤¿¡È¾ï¼±³°¤Î°ì¼ê¡É¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤«¤é¤â¡¢¡Ö´ý»Î¤È¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¾­´ý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÆ£±Ã²¦ ¡È¾ï¼±³°¤Î°ì¼ê¡É Ãå¼ê¤Î½Ö´Ö¿·