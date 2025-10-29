「荒らされるたびに思うんだけど、こんな環境で過ごしていて気持ち悪くならないんだろうか」【写真】テーブルには、食べ残した食器が放置そんな一言とともに、伊豆を拠点に民泊を運営する鈴木健太さん（@kenken021503）がX（旧Twitter）に投稿した写真が話題になった。そこに写っていたのは、食べかけの料理やペットボトルなどが散乱したチェックアウト後の部屋。驚く人がいる一方で、「文化の違いでは？」「清掃保証金を導入すべ