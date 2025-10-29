2025年10月27日、中国メディアの新京報は、倒産した中国の新興電気自動車（EV）メーカーが生産して発売され、保障や修理が受けられなくなった「置き去り車」の問題について報じた。記事は、倒産した新興メーカーが残した「置き去り車」が数百万台に上り、不幸にもオーナーになってしまった消費者はメーカー保証が得られず、純正修理部品が入手困難になり、根本的な修理が難しくなり、自動車保険の契約も難しいといった深刻なアフタ