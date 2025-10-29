イスラエルのネタニヤフ首相は28日、パレスチナ自治区ガザ地区への「強力な攻撃」をおこなうよう指示しました。これを受けてイスラエル軍が空爆をおこない、少なくとも9人が死亡しています。ロイター通信によりますと、28日夜、イスラエル軍がガザ地区北部にある最大都市・ガザ市を攻撃し、4人が死亡しました。南部のハンユニスでは自動車が標的となり、5人が死亡したということです。北部のシファ病院付近も被害を受けています。