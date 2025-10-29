米半導体大手エヌビディアのロゴ＝8月25日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアは28日、フィンランドの通信機器大手ノキアに10億ドル（約1500億円）を出資し、第6世代（6G）移動通信システムや人工知能（AI）対応の通信基盤を共同開発すると発表した。出資比率は約2.9％となる見通し。米ブルームバーグ通信によると、ノキアが約1億6600万株の新株を発行し、エヌビディアが1株約6ドルで引き受ける。