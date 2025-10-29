来日中のトランプ米大統領が２８日、北朝鮮による拉致被害者家族と「サプライズ」で面会し、問題に向き合う決意を示した。家族からは「何かいいことが起きると信じたい」と期待する声が上がった。（押田健太、浦上華穂、大舘匠）「米国はどこまでも、彼らとともにある」トランプ氏は２８日昼、東京・元赤坂の迎賓館で家族と面会し、こう語った。対面は約３分だったが、２０１７年や１９年の来日時にも家族と会ったことに触れ