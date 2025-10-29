醍醐虎汰朗と中川大輔がダブル主演するドラマ『ifの世界で恋がはじまる』が、11月20日より、MBSにて毎週木曜25時29分、tvkにて同25時に放送されることが決まった。併せて、2人の恋を予感させるティザービジュアルとスーツ姿のソロビジュアルが解禁となった。【写真】醍醐虎汰朗＆中川大輔、スーツ姿のソロビジュアルも意味深な表情にも注目2019年にキャラ文庫（徳間書店）より出版された海野幸の同名小説を実写ドラマ化する