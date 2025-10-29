映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、主演の水上恒司をはじめ、木戸大聖、綱啓永、JUNON（BE:FIRST）ら＜防風鈴＞の1年生キャスト4人による“クロストーク映像”が公開された。【動画】水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNONのクロストーク映像累計発行部数1000万部突破の漫画を実写映画化する本作。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は『ハケンア