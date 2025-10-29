元ＡＫＢ４８の入山杏奈が２９日までに、自身のインスタグラムを更新。女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで、女優の齊藤なぎさとの驚きのエピソードを明かした。入山は「なぎさちゃん＝ＬＯＶＥ加入前の小学生の頃ＡＫＢの劇場や握手会に通ってくれていたみたいで『信じないと思うんですけど！結構推してました！！』って言ってくれたけど、やっぱりまだあんまり信じられないこんな可愛いなーたんに推されて