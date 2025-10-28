ピーアップの次期スマホ「Mode1 Pocket MD-07P」が登場へ！既報通り、携帯電話ショップ「テルル」などを運営するピーアップ（P-UP）の関連会社であるP-UP Worldが展開する「Mode1」ブランドの次期モデルを近く投入すると公式X（旧：Twitter）アカウント（ @Mode1JP ）においてティザーを投稿しました。キーワードは「P」としており、少しだけ次期モデルと見られる製品の一部が映し出されています。一方、新たにBluetoothの認証団体