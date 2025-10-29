「縁起」とは、「因縁生起」の意（広辞苑）。すなわち、一切の事物はさまざまな原因や条件が寄り集まって、相関的な「つながり」において成り立っていることを指す。2500年前にブッダは「縁起」の教えとして、「無明」（知の欠如）から生まれる渇愛・妄執・執着などを捨てることを説いていた。 転じて世界の動きを見ると、先人たちが長い年月をかけて築き上げてきた「つながり」の秩序を崩そうとする傲慢さが目立つ。人をいつ