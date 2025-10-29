今日29日朝にかけては冷え込みが強まりました。北海道北見市の留辺蘂(るべしべ)では、マイナス6.3℃まで気温が下がり、10月としては1位となる最低気温を観測。今夜から明日30日朝も冷えて、最低気温0℃未満の冬日地点が増えそうです。北日本を中心に冷え込んだ朝今日29日朝にかけては、上空の寒気や放射冷却の影響で、各地で冷えています。午前7時までに全国のアメダスで最も気温が低くなったのは、北海道北見市の留辺蘂(るべしべ)