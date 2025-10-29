国内女子ゴルフの下部ツアー（ステップアップ・ツアー第16戦）の「SkyレディスABC杯」で、同ツアー史上7人目のアマチュア優勝を飾った16歳の後藤あい。神戸出身の現役高校生（松蔭高等学校2年）で、魅力はその「飛距離」だ。ツアー関係者が言う。【写真】“トリプルボギー不倫”の女子プロ2人が並んで映ったポスターで関係者ザワザワ…「レギュラーツアーのデビューは徳島で行なわれた5月の『リゾートトラスト レディス』。デビ