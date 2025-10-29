夏が去ってようやく秋めいてきたかと思いきや、早くも10月が終わり、冬へと向かおうとしている。2025年秋クールのドラマも、すべて出揃ったところだ。多彩なラインナップを俯瞰してみると、そこにはさまざまな共通点や面白さが見えてくるだろう。ここではそのうちのひとつである、1993年生まれのふたりの俳優の活躍にフォーカスしてみたい。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の竹内涼真と、『もしもこの世