睡眠時無呼吸症候群の治療として広く使われている「CPAP療法」。この治療を始めると、「一生続けなければならないのか？」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこでCPAP療法がどのような治療法なのか、そして継続の必要性や途中で辞められる場合があるのかなどを、医師の岩間先生（日本橋循環器科クリニック）に解説してもらいました。 監修医師：岩間 義孝（日本橋循環器科クリニック） 順天堂大学医学部卒業。そ