「BCNランキング」2025年10月13日〜19日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位arrows We2 FCG02（FCNT）3位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）4位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）4位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）6位Pixel 9a 128GB(au)（Google）7位moto g05