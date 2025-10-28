コーセーが、個人の多様な「きれいの価値観」を診断するWebサービス「キレイバル（KireiVal）」を開発した。コーセーコスメポートの公式LINE内コンテンツとして展開している。 【画像をもっと見る】 キレイバルは、コーセーが5年間に渡り研究開発した、独自の心理指標「美容価値観」に基づいて、10タイプのキャラクターとして「きれいの価値観」を診断することができるサービス。結果画面では、タイプごとの価値観の特徴や美