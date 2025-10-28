スペインのシューズブランド「カンペール（CAMPER）」が展開するエクスクルーシブライン「カンペールラボ（CAMPERLAB）」が、初のバッグコレクションを発表した。表参道のセレクトショップ「アディッション アデライデ（ADDITION ADELAIDE）」などのセレクトショップで順次取り扱うほか、11月上旬からカンペールラボ公式オンラインストアで販売する。また、10月30日まで新宿フラッグスで開催しているポップアップでも展開してい