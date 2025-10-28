ドイツ発サプリメントブランド「オーソモル（Orthomol）」が、ドリンクと錠剤を組み合わせたサプリメント「オーソモル マルチビタミン＆ミネラル」の1日分サイズ（20mL+1錠 990円）を発売する。2025年下旬から、国内のコンビニエンスストアを中心に取り扱う予定だ。 【画像をもっと見る】 オーソモルは、1991年にドイツの医師と薬剤師監修のもと誕生したサプリメントブランド。国際食品安全基準「ISO22000」および「HACCP認証