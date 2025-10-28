「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が、新クリエイティブディレクターのピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）による初のキャンペーンを発表した。 【画像をもっと見る】 キャンペーンには、フォトグラファー・ビデオグラファーにピッチョーリの友人であるデヴィッド・シムズ（David Sims）、モデルにモナ・トゥガード（Mona Tougaard）とサンドラ・マレー（Sandra Murray）を起用。撮影はパリで最も華麗なオテル・