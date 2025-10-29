本日10月29日（水）よる10時〜（※プロ野球日本シリーズ中継のため、放送時間が変更になる可能性がございます）第4話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。第1話はTVerでの再生数が300万回を突破（計測期間：10月8日〜10月24日、TVerにおけるVODのみの番組動画再生数 ※TVer DATA MARKETING調べ。リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外、放送局キャッ