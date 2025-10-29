29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円高の5万660円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53270.84円ボリンジャーバンド3σ 51379.89円ボリンジャーバンド2σ 50660.00円29日夜間取引終値 50219.18円28日日経平均株価現物終値 49940.00円5日移動平均 49488.95円ボリンジャーバンド1σ 48965.00円一目均衡表・転換線 47