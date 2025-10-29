●今シーズン初となる霜注意報発表。きのう28日(火)よりも底冷えの強い朝に●最高気温は20度に届かないところが多く、羽織れるような上着が活躍●空気も乾燥。火の取り扱いや体調管理に注意を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 現在の気温です。徳佐では1.3度まで気温が下がっています。その他の各地も広く一桁の気温。きのう28日(火)のこの時間よりも一層、底冷えが強くなっています。この冷え込みにより、県内では今シーズン