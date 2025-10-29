29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント高の3303.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3403.24ポイントボリンジャーバンド3σ 3337.14ポイントボリンジャーバンド2σ 3303.50ポイント29日夜間取引終値 3291.20ポイント5日移動平均 3285.87ポイント28日TOPIX現物終値 3271.05ポイントボリンジャーバンド1σ 324