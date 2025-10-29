『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が10月20日に放送され、タレントのベッキーがゲームで負けたあのちゃんに対する罰ゲームが「甘すぎる」と苦言を呈するシーンがあった。【映像】あのちゃんが飲んだ罰ゲームのショット番組では、人気企画『スナックあの』でゲーム大会を実施。オズワルド・伊藤俊介が進行を務め、JO1・金城碧海、錦鯉・長谷川雅紀、ベッキーが“あのママ”と一緒に様々なゲームに挑戦した。「〇〇なポーズ