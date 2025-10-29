ロジャーズ監督が辞任となったスコットランド1部セルティックに激震が走っている。セルティックは10月27日にブレンダン・ロジャーズ監督が辞任したことを発表した。クラブの筆頭株主であるダーモット・デズモンド氏は辞任したロジャーズ監督を糾弾する声明を発表した。スコットランドメディア「Daily Record」が伝えている。今シーズンのセルティックはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）で予選敗退となり、UEFAヨーロッパリーグ