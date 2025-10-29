ヤマルが叩き出した数字に注目スペイン1部リーグは10月26日に第10節を行い、レアル・マドリードとFCバルセロナによるエル・クラシコが行われた。試合は2-1でレアル・マドリードが勝利したが、今回のエル・クラシコではバルセロナの10番を背負うスペイン代表FWラミン・ヤマルが検索数でレアルのフランス代表FWキリアン・ムバッペやブラジル代表FWヴィニシウスを圧倒したとスペイン紙「アス」が報じている。今シーズン、シャビ・