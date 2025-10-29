ワールドシリーズ第3戦で8回途中から1回2/3を投げ、無失点で抑える好リリーフを見せた佐々木朗希（23）。佐々木がワールドシリーズ直前に「週刊文春」の独占インタビューに応じた、10月22日配信の「週刊文春 電子版」記事より一部を抜粋してお届けする。【画像】衝撃的だった大谷翔平2本目の場外弾 2025年10月17日（現地時間、以下同）は、日米の野球ファンにとって「伝説の一日」となった。大谷翔平が、投げては10奪三振