「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前の会見で、第３戦で大谷翔平投手に駆け寄ったシーンを説明。「彼はまったく別次元のアスリートで思考も常人とは異なる」と表現した。延長十一回、２死一塁からベッツの左前打で二塁へ進んだ際、右足を気にするしぐさを見せた。ここで中島トレーナーとロバーツ監督が二塁塁上へ。その後、ダッシュ