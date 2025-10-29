歌手の青山テルマが２７日、自身のインスタグラムを更新。３８歳の誕生日を報告した。「無事本日３８歳になりました！！」とつづった青山は、「日々支えてくれるみんなのお陰で毎日楽しみながら悩みながら笑いながら生きてます：）本当にいつもありがとう」と周囲に感謝。「３８歳もめっちゃ楽しむ！！！これからもよろしくね：）」と記し、青髪のショートカットと鮮やかな赤のリップが印象的なバースデーショットを披露した。