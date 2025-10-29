「11時間飛べます」アメリカン航空が2025年12月8日より、新型機「エアバスA321XLR」の運航を開始します。この機体は客室通路が1本の「単通路機」にも関わらず長距離フライトが可能なことが特徴です。どのような客室となっているのでしょうか。【画像】これが3クラスの「11時間飛べる単通路機」驚愕の客室ですA321XLRは、エアバスのベストセラー旅客機、A320ファミリーの最新派生型です。同機はA320胴体延長タイプ「A321neo」を