寒さの影響か、愛犬がとった思わぬ行動がXに投稿され、表示回数99万件超え、4万9000「いいね！」が付く話題となっている（28日午後6時時点）。【写真一覧】急な冷え込みに暖房ぽちっと…ストーブ前で座るももちゃん飼い主（@momonosekaiii）は「急な冷えに野生の心全部持ってかれた犬」というコメントとともに、ももちゃん（メス・7歳）が暖房器具のボタンを押しているかのような写真を投稿。まるで人間のように暖房を気にす