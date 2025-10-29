かつてヒロインを務めた2001年度後期の「ほんまもん」（NHK）以来、24年ぶりに朝ドラに帰ってきた池脇千鶴さんは、実に自然体な母として、ヒロインの母・松野フミ役を好演しています。【画像】朝ドラで目を潤ませた池脇千鶴（43）のくちびるには…池脇さんといえば、1990年代末から2000年代前半のブレイク当時と比べた体型やイメージの激変ぶりが話題になった時期もありましたが、彼女が「ばけばけ」で見せる演技や、芯のある