アイドルグループ・#Mooove!のリーダー、姫野ひなのが、27日発売の『週刊プレイボーイ』（集英社）に登場した。雑誌掲載は約2年半ぶりで、グループの勢いとともに注目を集めている。【写真】ダイナマイトボディを披露した姫野ひなの#Mooove!で青色を担当する姫野は、TikTokのフォロワーが78万人を超えるなど、SNSでも高い人気を誇る。ショートドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演するなど、映像作品にも活動の場を広げて