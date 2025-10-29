家に修理業者の男性がやってきたところ、２匹のわんこの対応の違いが明確に！想像以上にギャップのある２匹の反応は、TikTokに投稿されると163万回再生、9万件以上の高評価がつき、「可哀想だけど可愛いw」「抱きしめてあげたい」「ギャップがすごいw」と話題になっています。 【動画：家に『知らない修理業者の男性』がやってきた結果→大型犬と小型犬が…見た目からは想像できない光景】 修理業者の男性が家にやってくると…