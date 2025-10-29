語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第34回】朽木英次（若狭農林高→日本体育大→トヨタ自動車）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載34回目は、1980年代後半から1990年代にかけて名を馳せたCTB朽木英次（くつき・えいじ）を紹介する。高校時代は決して有名な選手ではなかったが、日本体育大→ト