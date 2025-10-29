坂本博之は世界王座には届かなかったが、その豪打で一時代を築いた photo by AFLO井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち14：坂本博之 世界チャンピオン。ボクサーならば、誰もの究極の目標地点であるのに違いない。その夢の行き先が４団体に分かれた現代でも、たやすくたどり着ける場所ではないことも誰もが知っている。坂本博之（角海老宝石）――豪打で鳴らしたこの男は、あるいは、人生のすべてをかけて