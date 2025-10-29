日本で初めての女性の首相が誕生した。男女平等は女性にメリットをもたらしているのか。拓殖大学教授の佐藤一磨さんは「男女平等が進むことは好ましいことであることに違いはない。しかし、世界の複数の研究から、平等が進むことで女性の幸福度が上がるどころかメンタルヘルスが急速に悪化していることがわかった」という――。写真提供＝共同通信社新内閣発足から一夜明け、記者団の取材に応じる高市首相＝2025年10月22日午前、首