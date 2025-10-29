【モデルプレス＝2025/10/29】MBSでは、11月20日よりドラマフィル枠（MBS：毎週木曜25時29分〜／テレビ神奈川：毎週木曜25時〜ほか）にて「ifの世界で恋がはじまる」を放送することが決定。俳優の醍醐虎汰朗と中川大輔が、W主演を務めることがわかった。【写真】中川大輔の鍛え上げられた美腹筋◆「ifの世界で恋がはじまる」TVドラマ化原作は、2019年にキャラ文庫（徳間書店）より出版された海野幸氏の「ifの世界で恋がはじまる」