【モデルプレス＝2025/10/29】櫻坂46が、10月29日に13thシングル『Unhappy birthday構文』をリリース。モデルプレスでは、今作で初の表題曲センターを務める三期生・村井優（むらい・ゆう／21）にインタビューを実施し、グループの一員としての覚悟や支えとなったメンバーからの言葉、さらには夢を叶える秘訣について聞いた。【写真】櫻坂46村井優、「CanCam」流メイクで雰囲気ガラリ◆村井優、初の表題曲センターへの覚悟― まず