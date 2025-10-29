無断駐車に対してレッカー移動、タイヤロックなどの行為はNG！2025年10月22日、とあるアパートの駐車場において、無断駐車が疑われるクルマの両サイドに別のクルマが非常に密接して駐車され、出庫できないような措置をとられている画像がX（旧Twitter）に投稿されました。これは同じアパートに入居している投稿者が発見して撮影したもので、「近くで祭り？やってて家の敷地内に勝手に停めよる車おったけどバチバチにブロックさ