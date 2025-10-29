「18歳で月収300万なんてウソじゃないの！？」と多くの人は疑いますが、これは歓楽街で実際に起き得る話です。決して大多数が当てはまるわけではないものの、高校卒業したての若者が月収3ケタ万円をすぐ手にすることも可能なのが夜の世界。金額だけを見れば、本当に夢がありますよね。【写真】男性上司「“セ”で始まって“ス”で終わる言葉ってなーんだ？」バイト仲間女性の神対応に「切り返しが天才」「カッコ良すぎるだろ」た