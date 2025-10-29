家族を持たず、「推し」だけを見つめた人生は不幸なのか？【写真】「涙が出た」というコメントがたくさんそんなことを考えさせられる投稿がX（旧Twitter）上で大きな注目を集めた。50代で孤独死した「オタク」の最期を見送ったという、葬儀社に勤める投稿者のポストは1600万回以上表示され、6万8千以上のいいねがついた。故人の「生きがい」だった「推し」「期間も空いて特定不可だと思うので下書きしていた、1人のオタクの葬儀