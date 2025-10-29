佐久間朱里が「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」で2位に11打差をつける圧巻のプレーを見せ、今季4勝目を飾った。そのスイングをプロコーチの南秀樹が解説。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】アライメントとボール位置を修正して25アンダー！佐久間朱莉の完璧スイング◇ゆっくりとしたバックスイングで、切り返しからは回転スピードが速く、振り切りが良い佐久間さん。バックスイングはややアップ