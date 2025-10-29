◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第２６回後編伊藤雅雪２０１８年７月２８日、米フロリダ州キシミー。ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王座決定戦に出場した同級２位・伊藤雅雪は、同級１位クリストファー・ディアス（プエルトリコ）を３―０の大差判定で下し、王座獲得に成功した。日本人が米国でタイトルを手にするのは、１９８１年の三原正（ＷＢＡ世界ジュニアミドル級＝現スーパーウエルター級