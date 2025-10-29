◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャースブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２８日（日本時間２９日）、ワールドシリーズ第４戦の試合前に会見した。延長１８回決着で試合時間６時間３９分の死闘となった第３戦から一夜。ポストシーズンで導入されていない無死二塁から始まるタイブレークの是非を問われたが、指揮官は「いや、ない