◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャースブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＥ・シーハン投手（２５）が２８日（日本時間２９日）、ワールドシリーズ第４戦となる本拠地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席した。前日の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は５―５の延長１８回にフリーマンのサヨナラ弾でドジャースが２勝１敗とした